Броские наряды Эшли Грэм нередко становятся поводом для обсуждения в прессе. Однако на этот раз в центре внимания оказался не очередной выход модели в «голом» платье, а модный казус, который произошел с ней на красной дорожке.

Во вторник, 25 апреля, Эшли Грэм появилась на вечеринке Time 100 Gala в компании супруга Джастина Эрвина. Одна из самых высокооплачиваемых plus-size-моделей и в этот раз отдала предпочтение довольно откровенному наряду.

Шелковое платье в бельевом стиле 29-летняя американка дополнила корсетным поясом, длинным плащом и босоножками на высоких каблуках. Довольно привычное сочетание для опытной тусовщицы Грэм на этот раз ее подвело.

Позируя перед фотографами, модель в какой-то момент оступилась и едва не упала. Не беремся судить, подвели ли Эшли «опасные» шпильки, или девушка просто запуталась в слишком длинном подоле плаща, однако отметим, что модель не потеряла самообладания и после оплошности продолжала непринужденно улыбаться гостям.

С.К., Э.Т.