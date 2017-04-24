Известный артист давний фанат каталонского клуба.

Как известно, вчера футбольный клуб «Барселона» в поединке 33-го тура чемпионата Испании по футболу добился нужного для себя результата.

Имея отставание в три очка от мадридского «Реала», каталонский клуб победил на выезде в «Эль-Классико» со счетом 3:2. Благодаря этому успеху, который во многом был достигнут благодаря двум голам гениального Лионеля Месси, каталонцы догнали своих конкурентов.

Успех любимого клуба не оставил равнодушным финалиста всемирно известного проекта American Got Talant Узеира Новрузова. На своей странице в социальной сети Facebook он поделился фотографией с Лионелем Месси и написал: «Только что получил возможность посмотреть игру «Реала» и «Барселоны». И еще раз выпала честь увидеть игру легенды мирового футбола Лео Месси! Браво!»