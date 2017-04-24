Победитель шоу «O səs Turkiye» - один талантливейших певцов современного азербайджанского шоу-бизнеса Эльнур Гусейнов - наконец-то, обрадовал своих поклонников новой работой.

Певец давно живет по принципу – выходить на публику и представлять новую работу надо, когда есть что сказать…

Итогом трехлетнего молчания певца стал стильный проект Vibration, который на днях был презентован на YouTube-канале турецкой компании MuzikPlay.

Музыкальным продюсером проекта является близкий друг Эльнура, талантливый пианист и композитор Исфар Сарабски, слова написала другой друг певца - певица DiHAJ, а видео сняла Лейли Гафарова.

Примечательно, что самого Эльнура мы не видим. Герои видео – влюбленная пара, пытающаяся разобраться в себе и своих чувствах.

Сеймур Закаряев, Э.Т.