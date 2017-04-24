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Шоу-Бизнес

Экс-супруг модели Гюнай Мусаевой стал отцом во второй раз – ФОТО 24.04.2017 13:50

Кажется, личная жизнь бывшего супруга модели Гюнай Мусаевой - турецкого актера Толги Карела - окончательно наладилась, хотя в прошлом она больше напоминала сюжет бразильских сериалов.

Гюнай и Толга до и после развода долгое время были главными фигурантами скандальной хроники турецких СМИ - пара скрывала от прессы разрыв, отказывалась что-либо комментировать, а местные папарацци часто «застукивали» звезд «не там и не с тем»…

Сейчас Гюнай и Толга вспоминают прошлое как страшный сон, радуются жизни, тем более что поводов для радости немало. После развода с нашей соотечественницей Толга соединил свою судьбу с другой моделью, но уже американской - Сарой Маргарет Скотт.

А вот на днях актер во второй раз стал отцом. Об этом сообщил сам артист на своей странице в социальной сети Facebook. Толга поделился фотографией новорожденной дочки и поблагодарил Всевышнего за подаренную ему супругой новую жизнь.

Напомним, что у актера от брака с Гюнай Мусаевой есть 4-летний сын Джахангир.

С.К., Э.Т.

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