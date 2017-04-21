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Шоу-Бизнес

Таркан о концерте в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1»: «Волнуюсь…» - ФОТО 22.04.2017 11:55

Одним из участников развлекательной программы, организуемой Гран-при Азербайджана  «Формула-1», станет мегазвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан.

Грандиозный концерт Таркана откроет развлекательную программу мероприятия – состоится выступление турецкой мегазвезды 23 июня.

Таркан сообщил о своем предстоящем  выступлении в Баку миллиону подписчиков в социальной сети Instagram, представив афишу концерта, которую сопроводил комментарием: «Formula 1, Azerbaijan Grand Prix. Волнуюсь…» - и официальными  хештегами мероприятия #F1Baku и #AzerbaijanGP.

 

FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX..Heyecanlıyım:) #F1Baku #AzerbaijanGP

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Участники программы последующих двух дней Гран-при Азербайджана «Формула-1», 24 и 25 июня, пока не называются.

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Таркан выступит в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» – ВИДЕО

Ф.В., Э.Т.

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