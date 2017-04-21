Одним из участников развлекательной программы, организуемой Гран-при Азербайджана «Формула-1», станет мегазвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан.
Грандиозный концерт Таркана откроет развлекательную программу мероприятия – состоится выступление турецкой мегазвезды 23 июня.
Таркан сообщил о своем предстоящем выступлении в Баку миллиону подписчиков в социальной сети Instagram, представив афишу концерта, которую сопроводил комментарием: «Formula 1, Azerbaijan Grand Prix. Волнуюсь…» - и официальными хештегами мероприятия #F1Baku и #AzerbaijanGP.
Участники программы последующих двух дней Гран-при Азербайджана «Формула-1», 24 и 25 июня, пока не называются.
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Ф.В., Э.Т.