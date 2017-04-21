Звезда российского и украинского шоу-бизнеса Вера Брежнева поделилась в соцсети Instagram своими впечатлениями о визите в столицу Азербайджана.

«Какое счастье - путешествовать по разным городам, странам, находить новых друзей, любимые места. Вчера был восхитительный день в Баку. Музыка, объятия, красота, любовь. Спасибо всем, кого я вчера повстречала в этом замечательном городе. Счастливая полетела дальше», - пишет Вера Брежнева в комментарии к нижеприведенной ею в Instagram фотографии, снятой в бакинском аэропорту.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Апр 20 2017 в 10:55 PDT

Напомним, что в рамках Бакинского шопинг-фестиваля 20 апреля во Дворце Гейдара Алиева состоялся аншлаговый концерт Веры Брежневой под названием #Номер1 – певица порадовала поклонников грандиозным шоу с танцами и спецэффектами, новыми песнями и 100% хитами.

​

Читайте по теме:

Вера Брежнева показала весенний Баку 8.000.000 подписчикам в Instagram - ФОТО

Вера Брежнева восхищена азербайджанской народной песней «Sarı gəlin» - ВИДЕО

Вера Брежнева: «Лучшие друзья девушек – это азербайджанцы!» - ФОТО

Ф.В, Г.Р.