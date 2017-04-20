USD1.7022
EUR1.8260
RUB0.0301
Brent53.10
WTI50.58
Золото2 177.20
S&P 500 Index2 338.17
Nikkei 22518 470.76
Шоу-Бизнес

EMIN заинтриговал поклонников премьерой клипа «Good love» – ФОТО – ВИДЕО 20.04.2017 14:29

Сегодня, 20 апреля, у популярного исполнителя EMIN’а состоялась двойная музыкальная премьера.

Артист представил песню и клип «Good Love» – этот зажигательный трек станет заглавной композицией англоязычного альбома EMIN’а, готовящегося к релизу осенью 2017 года. Песню уже можно скачать в iTunes.

Вот уже больше месяца поклонники артиста находились в большом напряжении и гадали, кого же на этот раз EMIN снял в своем новом клипе. Интригу создавал и сам музыкант, выкладывая кадры из клипа в социальные сети, постоянно вызывая бурю эмоций и сотни комментариев своих подписчиков. Теперь зрители, наконец, увидят главную героиню – ее стала модель Алена Гаврилова.

Съемки видео проходили в США, в солнечном Лос-Анджелесе на нескольких виллах в Беверли Хиллз. Режиссером выступил Алан Бадоев, с которым EMIN’а уже связывает ни одна творческая успешная работа. Стоит отметить, что съемочным процессом увлеклись не на шутку, так, что даже пришлось менять локацию в считанные минуты из-за приехавшей на шум полиции. Но эта ситуация никак не помешала завершить новую и очень интересную работу, от которой главные герои и сам режиссер остались в полном восторге.

EMIN не дает дополнительных комментариев по клипу и хочет, чтобы зрители сами отгадали сюжет.

Ф.В, Г.Р.

193количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Серена Уильямс забеременела от армянина – ФОТОВ Азербайджане поющий пастух в одночасье стал героем соцсетей - ВИДЕОВместе навсегда: 28-летняя Паулина Андреева в объятиях 49-летнего Федора Бондарчука – ФОТОЗавершается строительство всех новых дорог на бывшей «Советской» – ФОТО – ВИДЕОСтали известны подобности снятого на камеру избиения учащихся в одной из азербайджанских школ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОУ футболиста сборной вымогают деньги за эротический архив жены – ФОТОДжулия Робертс названа самой красивой женщиной года - ФОТОWashington Times: Армения уподобилась Северной КорееАзербайджанец устроил сюрприз возлюбленной, сделав предложение в эфире турецкого ТВ – ВИДЕОВера Брежнева показала весенний Баку 8.000.000 подписчикам в Instagram - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 апреля15:17 В Азербайджане найден труп экстрасенса - ФОТО15:10 В Азербайджане предлагают запретить депутатам получать подарки15:04 Легендарной Насибе Зейналовой – 101 год – ФОТО14:57 Новруз Мамедов требует доказательств своего владения недвижимостью в США14:51 В Баку мужчина заблокировал грейдер, протестуя против ремонта дороги – ФОТО14:48 21 апреля в Баку и на Абшероне преимущественно без осадков14:34 Депутаты Милли Меджлиса не смогут использовать оскорбительные слова14:29 EMIN заинтриговал поклонников премьерой клипа «Good love» – ФОТО – ВИДЕО14:22 В выходные в Азербайджане будет ветрено14:20 Установлен заказчик теракта в Петербурге14:18 Отношение депутатов к принятию правил этического поведения депутатов должно быть объективным и справедливым – Азай Гулиев14:15 «News From Israel»: «Президент Серж Саргсян считает себя наследником армянского фашиста и антисемита Нжде»14:08 Представители почти 1000 СМИ обратились за аккредитацией для освещения Исламиады14:01 В Азербайджане увеличиваются штрафы за незаконные аборты13:59 В БВШН прошла презентация SOCAR Polymer