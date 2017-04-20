Сегодня, 20 апреля, у популярного исполнителя EMIN’а состоялась двойная музыкальная премьера.

Артист представил песню и клип «Good Love» – этот зажигательный трек станет заглавной композицией англоязычного альбома EMIN’а, готовящегося к релизу осенью 2017 года. Песню уже можно скачать в iTunes.

Вот уже больше месяца поклонники артиста находились в большом напряжении и гадали, кого же на этот раз EMIN снял в своем новом клипе. Интригу создавал и сам музыкант, выкладывая кадры из клипа в социальные сети, постоянно вызывая бурю эмоций и сотни комментариев своих подписчиков. Теперь зрители, наконец, увидят главную героиню – ее стала модель Алена Гаврилова.

Съемки видео проходили в США, в солнечном Лос-Анджелесе на нескольких виллах в Беверли Хиллз. Режиссером выступил Алан Бадоев, с которым EMIN’а уже связывает ни одна творческая успешная работа. Стоит отметить, что съемочным процессом увлеклись не на шутку, так, что даже пришлось менять локацию в считанные минуты из-за приехавшей на шум полиции. Но эта ситуация никак не помешала завершить новую и очень интересную работу, от которой главные герои и сам режиссер остались в полном восторге.

EMIN не дает дополнительных комментариев по клипу и хочет, чтобы зрители сами отгадали сюжет.

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Ф.В, Г.Р.