Певица Нармин Керимбекова, известная по проекту «Səs Azərbaycan», и музыкант Сахиль Умуд участвуют в международном конкурсе песен North Vision Song Contest.

«Наш совместный с Сахилем Умудом трек «Zirvə» был выбран организацией North Broadcasting Union для участия в конкурсе North Vision Song Contest. Новость об участии в таком интересном международном проекте стала для нас приятным сюрпризом, так как о ней мы узнали из социальной сети Facebook, где на официальной странице конкурса нас отметили в одной из публикаций», - отмечает в интервью 1news.az Нармин Керимбекова.

Финал North Vision Song Contest пройдет в столице Болгарии Софии с участием 47 стран мира – в конкурсе принимают участие исполнители из стран Европы, Азии, Африки.

Отметим, что North Vision Song Contest проходит уже в 22-й раз.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.