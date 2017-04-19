21 марта российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер стали родителями.

У звездной пары родилась дочь, которую назвали Леа де Сейн Шейк Купер – после рождения дочери супермодель на время исчезла из социальной сети Instagram, где за ней следят 8.000.000 подписчиков, лишь изредка публикую архивные снимки, сделанные ранее для глянцевых изданий.

А несколько часов назад И.Шейк обрадовала поклонников новым снимком – супермодель снялась в бикини спустя месяц после родов. О том, что нижеприведенный снимок свежий, а не архивный говорит хештег #currentsituation (нынешняя ситуация), которым Ирина сопроводила снимок.

Пользователи Instagram пришли в восторг от фигуры ставшей недавно мамой супермодели.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Апр 18 2017 в 7:30 PDT

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Ф.В, Г.Р.