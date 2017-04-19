17-летняя участница международного вокального конкурса «Ты супер!» Парвана Алджанова, выбыв из проекта и вернувшись из Москвы в Баку, встретилась с представителями азербайджанских СМИ.

«Эти два месяца в моей жизни были самые лучшие - я познакомилась с огромным числом людей, посетила многие места, набралась опыта. Благодарна за поддержку послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу, который с первых дней меня поддерживал, занимался мной, и своим педагогам по вокалу, а также всем организаторам, создавшим мне возможность выступать на конкурсе «Ты супер!».

Этот проект изменил мою жизнь, и для меня важно участие в нем, а не победа. Сейчас у меня все только начинается, я буду добиваться своих целей и спасибо тем людям, кто верит в меня. Я продолжу заниматься творчеством и в будущем стану известной певицей. От души желаю удачи Хошгадам Мехтиевой и прошу всех голосовать за нее», - сказала Парвана Алджанова на пресс-конференции, общаясь с представителями азербайджанских СМИ.

Присутствовавший на пресс-конференции победитель «Евровидения 2011» певец Эльдар Гасымов подарил П.Алджановой сертификат на обучение в своей школе вокала «Volume», заявив следующее: «Наблюдая на конкурсе за Парваной, вспомнил себя в начале пути. Мне тоже было трудно, и нужна была поддержка, и я ее получил. В такие моменты даже просто слово-напутствие очень важно для начинающего певца, поэтому я буду продолжать ее поддерживать во всем и всех к этому призываю. Для меня она уже звезда, так как смогла перебороть себя и достойно выступить. Я решил помочь ей и приму активное участие в ее становлении как вокалиста, развитии как исполнителя».

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Отметим, что П.Алджанова стала официальным голосом информационного агентства Sputnik Азербайджан, открывающим радионовости агентства в формате подкастов на сайте.

Ф.В, Г.Р.