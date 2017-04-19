Российская звездная пара - режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева приняли участие в первой совместной глянцевой фотосессии, украсив обложку журнала L'officiel Russia.

Новостью об этом, как и самой обложкой, поделилась с пользователями сети главный редактор издания Ксения Собчак: «Ловите завтра во всех киосках страны нашу очередную журналистскую победу! Первая совместная фотосессия и первое совместное интервью главной пары года - Паулина Андреева в объятиях Федора Бондарчука», - написала в Instagram Собчак.

«Я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. Как вы думаете, это высказывание в силах прекратить бесконечный поток бреда в нашу сторону? И я считаю, что это правильно, когда люди, в первую очередь уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что надо быть готовым к переменам», - впервые рассказал Бондарчук в интервью HELLO! об отношениях с Андреевой.

Напомним, что пара объявила о своих отношениях в июне прошлого года, появившись вместе на красной дорожке церемонии закрытия 27-го российского фестиваля «Кинотавр-2016» в Сочи.

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