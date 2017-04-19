Супруга ушедшего из жизни в феврале режиссера Шахина Закизаде, боровшегося с раком, Сабина Закизаде ответила в социальной сети критикующим ее пользователям.

«Такого снимка у нас больше никогда не будет. Но я благодарна Богу за каждый прожитый день, как и Шахин благодарил Бога за все, в том числе и за болезнь, говоря, что Бог любит его и поэтому испытывает.

Я не нуждаюсь ни в рекламе, ни в рейтинге. Необразованные люди, пусть будет вам стыдно. Если в вашей семье кто-то умрет, вы будете делать из этого рекламу? Пусть Бог направит вас на праведный путь. Это моя страница, и я сама знаю, что мне здесь выставлять», - отмечает Сабина Закизаде в комментарии к нижеприведенному снимку.

Отметим, что помимо пользователей Instagram, разделяющих горе с вдовой Шахина Закизаде, нашлись и такие подписчики, кто стал упрекать Сабину Закизаде в пиаре на смерти мужа.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @zz_sabina