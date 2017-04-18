Звезда турецкого кино Кыванч Татлытуг с супругой Башак Дизер вновь в центре внимания турецких СМИ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ntv.com.tr, машина актера и его супруги оказалась окруженной арабскими поклонниками в Стамбуле, просящими автографы и разрешение сфотографироваться с кумиром.

Однако К.Татлытуг отказал в просьбе поклонникам, так как данная ситуация напрягала его супругу, отметившую на днях 40-летие – как сообщают турецкие СМИ, в преддверии юбилея Б.Дизер провела серию инъекций ботокса для омоложения.

Отметим, что семилетняя разница в возрасте (актеру 33 года) с супругой является основной причиной того, что мать Кыванча Татлытуга до сих пор не приняла невестку, несмотря на то, что со дня свадьбы прошло уже более года.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Ntv.com.tr