Полиция выяснила, что именно привело к смерти легендарного музыканта.

Полиция обнародовала содержание некоторых документов, связанных с расследованием смерти Принса - согласно опубликованным данным, незадолго до кончины певец проходил медицинское обследование.

Врач выписал музыканту оксикодон — обезболивающий препарат, полусинтетический опиоид, получаемый из тебаина. Лекарство было выдано на имя друга Принса, Кирка Джонсона, с особой формулировкой «для защиты личной жизни».

Однако причиной смерти певца стала передозировка другим препаратом. Полиции до сих пор не удалось установить, где Принс добыл фентанил, ведь его распространение на территории США жестко контролируется.

Напомним, что тело Принса было найдено 21 апреля 2016 года – в числе основных причин смерти называют передозировку наркотиками.

OK Russia