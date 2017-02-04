Как сообщает 1news.az со ссылкой на Cosmo.ru, в ноябре прошлого года Екатерина Андреева отпраздновала свой юбилей - ведущей «Новостей» на Первом канале исполнилось 55 лет.

Поклонники с трудом в это верят, ведь Екатерина выглядит очень молодо, а на некоторых фотографиях ее и вовсе можно принять за ровесницу 34-летней дочери Натальи.

Поклонники засыпали Андрееву вопросами, как же ей удается выглядеть на 20 лет моложе? Екатерина с удовольствием раскрыла секрет молодости - телеведущая опубликовала видео, на котором продемонстрировала свой метод борьбы со старением. Андреева увлекается гимнастикой цигун. Во время занятий используется трехкилограммовая палка «бань», похожая на скалку для теста.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Апр 17 2017 в 9:33 PDT

«Спокойствие, только спокойствие! Это любимые слова шалуна Карлсона, который живет на крыше. Равновесие, уверенность, дзэн — одним словом. Будем стараться провести день без стресса. А воздействие палки бань (которую тут некоторые возвели в статус скалки - привет вредным пирожкам) в этом поможет. Постоишь так на деревяшке, стопы помассируешь и станешь добрым и стрессоустойчивым, ибо от стоп идет энергия по всему организму. Ну, а кто хочет потом тесто раскатывать — welcоme, почему бы и нет? В хозяйстве все пригодится», - подписала нижеприведенный ролик российская телеведущая.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Апр 13 2017 в 11:35 PDT

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Апр 8 2017 в 12:18 PDT

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Мар 29 2017 в 10:52 PDT

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Апр 1 2017 в 11:32 PDT

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Фев 5 2017 в 9:46 PST

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Фев 3 2017 в 11:28 PST

В.Ф, Г.Р.