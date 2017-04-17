Подписчики супруги азербайджанского тенора Юсифа Эйвазоа оперной дивы Анны Нетребко не узнали кумира на последних снимках, размещенных ею в социальной сети Instagram.
И если изначально в девушке с длинными стройными ногами и подтянутой фигурой поклонники не признали А.Нетребко, то затем забросали певицу комплиментами и вопросами о том, как же она так кардинально похудела, прося раскрыть секрет ее диеты.
Однако, как оказалось, никакой диеты нет – вот, как А.Нетребко прокомментировала ажиотаж в соцсетях вокруг ее новой фигуры: «Решила, наконец, развеять миф о похудании, просто чтобы исключить заблуждения. Мой вес приблизительно один и тот же на протяжении последних 8 лет и он меня вполне устраивает.
Никаких диет я не приемлю и ем все, что мне нравится, в умеренных количествах. И я абсолютно против глупых стандартов. Каждая женщина имеет свое тело и должна оставаться собой, независимо от возраста, роста и размера».
Так Анна Нетребко выглядит сегодня
А так оперная дива выглядела совсем недавно
Ф.В, Г.Р.
Фото: Instagram by @anna_netrebko_yusi_tiago