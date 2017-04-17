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Шоу-Бизнес

Пользователи соцсетей шокированы похудением Анны Нетребко: комментарий певицы – ФОТО 17.04.2017 18:21

Подписчики супруги азербайджанского тенора Юсифа Эйвазоа оперной дивы Анны Нетребко не узнали кумира на последних снимках, размещенных ею в социальной сети Instagram.

И если изначально в девушке с длинными стройными ногами и подтянутой фигурой поклонники не признали А.Нетребко, то затем забросали певицу комплиментами и вопросами о том, как же она так кардинально похудела, прося раскрыть секрет ее диеты. 

Однако, как оказалось, никакой диеты нет – вот, как А.Нетребко прокомментировала ажиотаж в соцсетях вокруг ее новой фигуры: «Решила, наконец, развеять миф о похудании, просто чтобы исключить заблуждения. Мой вес приблизительно один и тот же на протяжении последних 8 лет и он меня вполне устраивает.

Никаких диет я не приемлю и ем все, что мне нравится, в умеренных количествах. И я абсолютно против глупых стандартов. Каждая женщина имеет свое тело и должна оставаться собой, независимо от возраста, роста и размера».

Так Анна Нетребко выглядит сегодня

А так оперная дива выглядела совсем недавно

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @anna_netrebko_yusi_tiago

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