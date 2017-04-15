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Шоу-Бизнес

Катарский миллиардер впервые прокомментировал развод с Джанет Джексон – ФОТО 17.04.2017 16:04

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hello Russia, катарский миллиардер Виссам Аль-Мана впервые сделал заявление о разводе с поп-дивой Джанет Джексон, ушедшей от мужа через три месяца после рождения сына.

«Благодарю за божественную любовь, вечную поддержку и за то, что ты мой лучший друг. Я так сильно тебя люблю», - говорится в заявлении Виссама Аль-Мана, распространенном в западных СМИ.

Напомним, что ранее в иностранных СМИ было заявлено, что Дж.Джексон так и не смогла адаптироваться к чужой культуре, в которой не росла, однако, расставаясь с Виссамом Аль-Мана, ею было принято решение воспитывать сына вместе с отцом, в связи с чем певица проживает с сыном в доме недалеко от апартаментов супруга.

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Ф.В, Г.Р. 

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