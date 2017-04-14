USD1.7026
EUR1.8080
RUB0.0303
Brent55.34
WTI52.67
Золото2 186.39
S&P 500 Index2 328.95
Nikkei 22518 355.26
Шоу-Бизнес

Наргиз Закирова: «Баку - сказочный город мудрости и света» - ВИДЕО 17.04.2017 14:08

В столице Азербайджана с большим успехом прошел концерт участницы российского шоу «Голос» певицы Наргиз Закировой, представившей бакинскому слушателю новую концертную программу «Вдвоем».

Делясь впечатлениями о концерте и в целом о Баку в социальной сети Instagram, Н.Закирова написала следующий комментарий, который сопроводила видеороликом: «В венах этого уникального народа испокон веков текла кровь невозделанного аристократизма, высочайшей культуры, педантизма и царственности. Незабвенные творческие таланты славят эту землю всегда и повсеместно.

Я пребываю в катастрофическом восхищении местной архитектурой и зеркальной поверхностью проезжих шоссе. Неопровержимая выхоленность мостовых, парков и одеонов приводит меня в восторженную каталепсию. Нежели не остановлюсь сейчас, то и через сутки не угомонюсь тоже! Покорил ты меня, Баку - сказочный город мудрости и света. Дорогой мой азербайджанский народ, поклон вам до самой земли. Да пребудет мир в домах ваших и сердцах, любовью пусть будет путь ваш освещен».

Отметим, что это второй концерт Наргиз Закировой в азербайджанской столице, как и первый прошедший с аншлагом.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

2335количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Вступили бы вы в брак с иностранцем? - ВИДЕО«Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕОВодитель, сбивший в Баку сына судьи на тротуаре, требует смягчить ему приговор - ФОТОАмериканские дипломаты допросили в Лондоне трехмесячного «террориста»В Азербайджане невеста в день свадьбы бросила жениха и сбежала с возлюбленнымСотрудники Минэкологии проводят разбирательство на месте вырубки деревьев в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНазвана самая красивая девушка России – ФОТОЛоган, Кхал Дрого, Безумный Шляпник и другие персонажи на бакинском косплей-фестивале AzeCON – ФОТО – ВИДЕОПолковник Ильгар Алиев: «Действия Армении больше похожи на действия капризной проститутки»В Баку женщина разбила соседке голову на улице Дружных соседей

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 апреля20:10 Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга - ВИДЕО19:47 Открывается реконструированный выход одной из станций Бакметрополитена – ФОТО19:30 Open Innovations Startup Tour 2017 отбирает в Азербайджане лучшие стартапы - ФОТО19:09 Издан тридцать восьмой том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель»19:00 Известный азербайджанский ученый будет преподавать в университете, куда приглашаются лауреаты Филдсовской и Нобелевской премий18:52 Миноэкологии о скандальной вырубке деревьев на проспекте Метбуат - ПОДРОБНОСТИ18:44 Сегодня вечером будет частично ограничено движение по пяти оживленным дорогам Баку18:36 Форвард сборной Азербайджана не оправдывает надежд18:28 Ильхам Алиев призвал азербайджанскую диаспору содействовать развитию экспортного потенциала Азербайджана18:21 Пользователи соцсетей шокированы похудением Анны Нетребко: комментарий певицы – ФОТО18:12 Въехавший из Ирана гражданин Индии пытался ввезти в Азербайджан наркотики18:04 Ильхам Алиев: Необходимо уделить внимание созданию экспортонаправленных предприятий17:56 Второй шахматист мира прибыл в Баку – ФОТО17:48 «Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕО17:37 В соответствии с планом учений войска выполняют боевые задачи – ФОТО – ВИДЕО