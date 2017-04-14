В столице Азербайджана с большим успехом прошел концерт участницы российского шоу «Голос» певицы Наргиз Закировой, представившей бакинскому слушателю новую концертную программу «Вдвоем».

Делясь впечатлениями о концерте и в целом о Баку в социальной сети Instagram, Н.Закирова написала следующий комментарий, который сопроводила видеороликом: «В венах этого уникального народа испокон веков текла кровь невозделанного аристократизма, высочайшей культуры, педантизма и царственности. Незабвенные творческие таланты славят эту землю всегда и повсеместно.

Я пребываю в катастрофическом восхищении местной архитектурой и зеркальной поверхностью проезжих шоссе. Неопровержимая выхоленность мостовых, парков и одеонов приводит меня в восторженную каталепсию. Нежели не остановлюсь сейчас, то и через сутки не угомонюсь тоже! Покорил ты меня, Баку - сказочный город мудрости и света. Дорогой мой азербайджанский народ, поклон вам до самой земли. Да пребудет мир в домах ваших и сердцах, любовью пусть будет путь ваш освещен».

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) Апр 14 2017 в 4:42 PDT

Отметим, что это второй концерт Наргиз Закировой в азербайджанской столице, как и первый прошедший с аншлагом.

Публикация от Elektra Events Hall (@elektrahallbaku) Апр 14 2017 в 10:57 PDT

Публикация от Elektra Events Hall (@elektrahallbaku) Апр 14 2017 в 10:58 PDT

Публикация от Elektra Events Hall (@elektrahallbaku) Апр 14 2017 в 11:01 PDT

Публикация от Elektra Events Hall (@elektrahallbaku) Апр 14 2017 в 11:02 PDT

Публикация от Elektra Events Hall (@elektrahallbaku) Апр 14 2017 в 11:03 PDT

Публикация от Elektra Events Hall (@elektrahallbaku) Апр 14 2017 в 11:13 PDT

Публикация от Elektra Events Hall (@elektrahallbaku) Апр 14 2017 в 11:16 PDT

Феликс Вишневецкий, Г.Р.