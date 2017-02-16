Портал Daily Mail впервые опубликовал фотографии голливудской актрисы Мэрилин Монро, находящейся в положении.

Выложенные в сеть шесть ранее нигде не публиковавшихся цветных фотографий легендарной актрисы Мэрилин Монро, на которых она беременна от партнера по фильму «Давай займемся любовью» Ива Монтана, вызвали невероятный резонанс.

Мэрилин Монро и Ив Монтан

В 2016 году серия нижеприведенных снимков беременной актрисы была продана на аукционе в Голливуде за 2240 долларов автором кадров и близкой подругой Монро Фридой Халл.

М.Монро скрывала свою беременность, так как боялась потерять ребенка, ранее она пережила три выкидыша – страдающая эндометриозом звезда не смогла выносить и четвертого ребенка.

Ф.В, Г.Р.