Голливудская звезда Сьюзан Сарандон сделала сенсационное заявление в интервью порталу PrideSource.

Актриса заметила, что «открыта для новых отношений, тем более, что ее сексуальная ориентация позволяет встречаться и с мужчинами, и с женщинами».

«Кроме того, я убежденный и закоренелый приверженец моногамии и не могу похвастать длинным списком любовников», - сказала Сьюзан.

Сьюзан с бывшим возлюбленным Джонатаном Бриклином

Актриса также подтвердила старый слух о своем романе с актером Филипом Сайером, с которым снималась в фильме «Голод» (актер скончался в 1989 году).

«Он был геем, но никогда не рассказывал об этом. Тем не менее, мы любили друг друга во всех смыслах этого слова, я была единственной женщиной в его жизни», - заметила Сьюзан.

Филип Сайерс

Напомним, Сьюзан Сарандон была замужем за актером Крисом Сарандоном, их брак продлился 10 лет. У Сьюзен есть дочь от режиссера Франко Амурри и два сына от актера Тима Роббинса. В 2015 году актриса рассталась с 37-летним предпринимателем Джонатаном Бриклином после пяти лет отношений.

Сьюзан Сарандон и Тим Роббинс

Hello.ru