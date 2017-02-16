Ушел из жизни боровшийся с раком азербайджанский режиссер Шахин Закизаде.
Резкое ухудшение состояния здоровья Ш.Закизаде произошло на третьем этапе химиотерапии – ранее врачи отмечали прогресс в лечении.
Режиссер был помещен в реанимацию, а затем впал в глубокую кому - он скончался, так и не придя в сознание.
Похороны Ш.Закизаде состоятся 17 февраля.
Allah rəhmət eləsin
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Ф.В, Г.Р.