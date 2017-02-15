Ставший в начале года звездой социальных сетей турецкий повар Нусрет Гёкче вновь в центре внимания турецких СМИ.

На этот раз публикации, связанные с Н.Гёкче, посвящены не его мясным видеороликам, принесшим повару мировую славу, а личной жизни, которую звезда соцсетей тщательно скрывал от СМИ.

Турецкие журналисты выяснили, что у Н.Гёкче роман с Джанди Денат, работающей в одной из дубайских медиа-структур. Пара познакомилась около года назад в Дубае, после чего стала жить гражданским браком, не особо афишируя свои отношения на публике.

Как выглядит возлюбленная Нусрета Гёкче, можно увидеть на фотографиях, приведенных ниже.

Ф.В, Г.Р.