USD1.7301
EUR1.8358
RUB0.0298
Brent55.65
WTI52.99
Золото2 114.61
S&P 500 Index2 328.25
Nikkei 22519 240.74
Шоу-Бизнес

Турецкие СМИ рассекретили возлюбленную Нусрета Гёкче – ФОТО 15.02.2017 12:14

Ставший в начале года звездой социальных сетей турецкий повар Нусрет Гёкче вновь в центре внимания турецких СМИ.

На этот раз публикации, связанные с Н.Гёкче, посвящены не его мясным видеороликам, принесшим повару мировую славу, а личной жизни, которую звезда соцсетей тщательно скрывал от СМИ.

Турецкие журналисты выяснили, что у Н.Гёкче роман с Джанди Денат, работающей в одной из дубайских медиа-структур. Пара познакомилась около года назад в Дубае, после чего стала жить гражданским браком, не особо афишируя свои отношения на публике.

Как выглядит возлюбленная Нусрета Гёкче, можно увидеть на фотографиях, приведенных ниже.

Ф.В, Г.Р. 

636количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трагедия семьи Исмаиловых: Некоторые врачи нам отказали в лечении, заявив, что «не хотят портить статистику»…В Анталье турок, застрелив свою русскую жену и отравив детей, покончил жизнь самоубийством - ВИДЕОСчастливы вместе: истории любви азербайджанских знаменитостей – ФОТОСупруга режиссера Шахина Закизаде сообщила последние новости о состоянии его здоровьяСамый сексуальный преступник в мире впервые вышел на подиум – ФОТОВ Азербайджане принят закон «О военном положении»Коммунальные расходы вынужденных переселенцев будет оплачивать государствоИстория одного мошенника: кто такой Шахин Мирзоев, просящий убежища в Армении?В Стамбуле арестован гражданин Франции, организовавший теракт в ReinaВ парламенте Азербайджана выразили протест против высказываний Владимира Жириновского о создании Бакинской губернии

НОВОЕ НА САЙТЕ

15 февраля12:41 Пашаев отличился в матче с «Актобе»12:36 Госкомимущества и Конфедерация предпринимателей Азербайджана договорились о сотрудничестве12:30 Кардакский кризис: между Грецией и Турцией разгорается новая война?12:23 Семья депутата Самеда Сеидова понесла тяжелую утрату12:18 В Баку вынесен приговор мужчине, пытавшемуся убить жену12:14 Турецкие СМИ рассекретили возлюбленную Нусрета Гёкче – ФОТО12:08 Процесс приватизации в Азербайджане будет усовершенствован – Глава Госкомитета12:05 На государственной границе Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг ОБСЕ11:59 Премьеры стран ГУАМ встретятся в Киеве11:57 Бурак Озчивит: «Любовь - это в первую очередь поступки…» - ФОТО11:52 Азербайджанский бренд Şəbəkə как новый уровень услуг связи населению - ФОТО11:43 В Баку мужчина раздал незнакомцам свыше 16 тысяч долларов11:39 Керем Гасанов: «В ходе приватизации госимущества в сфере предпринимательства открыто более 300 тыс. новых рабочих мест»11:33 Самед Сеидов: «Январь кровавый, Ходжалы, шехиды - это путь к свободе, и не отнять моей мечты ни Жириновскому, ни прочим…» - ВИДЕО11:26 В Польше задержали армян - лидеров преступной группировки