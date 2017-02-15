Известный турецкий актер Бурак Озчивит, находясь в Кувейте, дал интервью одному из телеканалов, в котором рассказал о своей возлюбленной - актрисе Фахрие Эвджен.
«Я не обращался к профессиональным организаторам, чтобы они устроили мне романтический вечер, на котором я сделаю предложение своей возлюбленной. Во всем мне помогли мои друзья и сестра, оказавшая мне большую поддержку и помощь.
Я не готовлю для Фахрии, так как не умею этого делать. Хорошо готовит мой отец. Но если она что-либо захочет, то я сделаю все, чтобы приготовить ей это блюдо.
Турецкие мужчины немногословны, и я не исключение. Свою любовь к Фахрие я выражаю не словами, а действиями. Любовь - это в первую очередь поступки», - отметил в интервью кувейтскому ТВ Бурак Озчивит.
Напомним, что свадьба Б.Озчивита и Ф.Эвджен запланирована на середину лета 2017 года.
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Ф.В, Г.Р.