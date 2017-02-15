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Шоу-Бизнес

Как провели День влюбленных Ирина Шейк, Таркан, Мири Юсиф, Пярвин Абиева и другие – ФОТО 15.02.2017 15:35

Одной из основных тем на страницах звездных пользователей социальных сетей вчера и сегодня стал День влюбленных - праздник, который 14 февраля отмечают множество людей по всему миру, даря любимым презенты и особые открытки с признаниями в любви – «валентинки».

Как провели День влюбленных азербайджанские, турецкие и мировые знаменитости можно увидеть, просмотрев подборку снимков, размещенных ими в социальной сети Instagram.

Беременная российская супермодель Ирина Шейк поздравила всех с Днем влюбленных, разместив в сети селфи-снимок, снятый в постели.

Турецкий актер Мурат Йылдырым с супругой - марокканской королевой красоты Имане Эльбани встретили День влюбленных в самолете по пути на Мальдивские острова, где дали старт медовому месяцу.

Самая красивая пара азербайджанского шоу-бизнеса – популярный певец Мири Юсиф с супругой Наргиз провели вечер 14 февраля в «Eleven» - селфи с женой исполнитель сопроводил комментарием «Səndən olmaz».

«С Днем всех влюбленных», - пишет актриса Пярвин Абиева в приписке к нижеприведенному снимку, на котором она сфотографирована с букетом цветом и подарком.

«Любите жизнь каждую минуту», - таким было поздравление представительницы Азербайджана на «Евровидении 2016» певицы Сямры Рагимли, размещенное ею в социальной сети Instagram.

«I love you», - пишет победитель международного песенного конкурса «Евровидение 2011» Эльдар Гасымов в комментарии к нижеприведенной им в Instagram фотографии, при этом не уточняя, к кому обращено признание в любви.

Виктория Бекхем растрогала подписчиков «валентинкой», которую ей подарила 6-летняя дочь Харпер.

Певица Диляра Кязимова поздравила в Facebook поклонников с 14 февраля, разместив снимок, на котором сфотографирована без макияжа в откровенном декольте.

Впервые за долгое время именно в День влюбленных снимок с супругой Пинар в Instagram представил и суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан – фото вызвало невероятный резонанс поклонников пары, восхитившихся фото.

Супермодель Джиджи Хадид, которую зарубежные СМИ множество раз разводили с возлюбленным - исполнителем Зейном Маликом, положила конец слухам о расставании с бойфрендом, разместив 14 февраля в сети совместный снимок, который сопроводила комментарием «люблю ежедневно».

«Это свечение, возникающее, когда вы влюблены. Счастливого Дня всех влюбленных, дорогой», - так поздравила супруга Майкла Дугласа актриса Кэтрин Зета-Джонс.

«Люблю тебя», - признается в любви к супруге автор и исполнитель Мурад Ариф в комментарии к фотографии с букетом цветов, размещенной им в Instagram.

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Счастливы вместе: истории любви азербайджанских знаменитостей – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram 

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