Хью Джекман снова борется с раком - известный голливудский актер опубликовал пугающую фотографию на своей странице в Instagram.

Онкологическое заболевание снова атакует голливудского актера Хью Джекмана - на своей официальной страничке в социальной сети Instagram звезда боевиков опубликовал фотографию, на которой запечатлен с внушительным пластырем на носу.

«Снова базилиома. Благодаря частым проверкам и удивительным врачам все хорошо. Выглядит ужасно именно из-за повязки. Я клянусь», – постарался успокоить многочисленных поклонников Хью Джекман.

В комментариях к снимку фанаты засыпали голливудского актера словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Отметим, что Хью Джекману приходилось слышать неутешительный диагноз от докторов не единожды. Так, в 2016 году голливудский актер прошел уже пятый курс лечения в борьбе с базальноклеточной карциономой – одним из самых «легких», но все же злокачественных новообразований на коже.

Ф.В, Г.Р.