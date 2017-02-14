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Шоу-Бизнес

Самый сексуальный преступник в мире впервые вышел на подиум – ФОТО 14.02.2017 20:11

Джереми Микс стал одним из самых популярных преступников последнего времени.

Причем прославился молодой человек благодаря своей привлекательной внешности. В 2014 году, когда он еще отбывал срок в тюрьме, журналисты прозвали его самым красивым заключенным. И уже тогда на Микса посыпались предложения от модельных и рекламных агентств.

В марте 2016 года Джереми вышел на свободу и почти сразу отправился на подиум. Сейчас он пользуется большой популярностью в мире моды и работает в лос-анджелесском модельном агентстве White Cross. Микс даже выступил в качестве модели на Неделе моды, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, впервые выйдя на подиум.

Сейчас некогда бедствовавший мужчина живет в шикарном особняке и ездит на автомобиле стоимостью более 120 тысяч долларов. Американец, некогда осужденный за незаконное хранение оружия, признается, что даже представить себе не мог, что его жизнь после тюрьмы может измениться столь сильно.

Комсомольская правда

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