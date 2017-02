Как сообщает TMZ, женщина умерла на прошлой неделе, церемония прощания уже состоялась.

На 81-м году жизни скончалась мать американского актёра Тома Круза. Как сообщает портал TMZ, Мэри Ли Саут умерла во сне на прошлой неделе.

По данным СМИ, церемония прощания с Мэри Ли Саут уже состоялась, на ней присутствовали также три сестры актёра.

Tom Cruise's mother, Mary Lee South, has died at the age of 80. Our thoughts are with her family. https://t.co/4ykvRiT0dZ pic.twitter.com/kwiVAYykCh