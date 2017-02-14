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Шоу-Бизнес

Украина опровергла информацию о прекращении подготовки к «Евровидению-2017» - ЭКСКЛЮЗИВ 14.02.2017 17:24

Как мы уже сообщали, ранее в российских СМИ была распространена информация о том, что организаторы песенного конкурса «Еровидение-2017», который должен пройти в Киеве в мае, заявили о прекращении своей работы.

Как передавалось в сообщении РБК, со ссылкой на телеканал «112 Украина», по словам организаторов, после назначения нового руководителя конкурса на Украине их фактически лишили полномочий. Свой уход команда аргументировала «отсутствием прозрачности во время принятия решений по ключевым направлениям работы».

В связи с этим мы связались с заместителем главы Национальной общественной телекомпании Украины Павлом Грицаком, который опроверг данную информацию, отметив, что подготовка к конкурсу осуществляется полным ходом.

«Решение уйти приняла всего лишь малая часть команды, около пяти человек, деятельность которых была сопряжена с различными активностями в городе. Однако среди них не было ни занимающихся телевизионной версией, ни работающих непосредственно с местом проведения «Евровидения». Поэтому мы продолжаем активно готовиться к конкурсу и с сегодняшнего дня запускаем продажу билетов», - сказал П.Грицак корреспонденту 1news.az.

Что же касается заявления по поводу несправедливых действий, направленных руководством против этих людей, Павел ответил, что шоу-бизнес никогда не обходится без скандалов, которые в большинстве случаев оказываются беспочвенны и являются следствием субъективного восприятия каждого человека.

«С каждым днем все больше набирает ускорение подготовительный производственный процесс, связанный с «Евровидением-2017» – подписывается большое количество соглашений, оглашается ряд цензурных процедур, ведутся переговоры касательно аккредитации, заполнения трибун и так далее – естественно, это оказывает определенное давление на работников, некоторые из которых не могут выдержать ритм подготовки и уходят. Но это не имеет значения, потому что у нас все движется по плану», - уверяет П.Грицак.

Лейла Мамедова

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