Музыкант Том Нойвирт, более известный под именем Кончиты Вурст, заявил, что собирается раз и навсегда покончить с образом бородатой певицы.



В интервью немецкой газете Die Welt Нойвирт признался, что делает первые шаги, чтобы избавиться от надоевшего эпатажного образа — например, певец начал все чаще одеваться как мужчина.



Нойвирт заявил немецким журналистам, что его истинное эго взбунтовалось против той женщины, которая принесла ему победу на «Евровидении» в 2014 году в Копенгагене.



Том Нойвирт, певец: «С этой женщиной, с которой победил на „Евровидении“, я всего достиг. От неё мне больше ничего не нужно. Я думаю над созданием новой персоны, поэтому Кончиту я должен убить. Я в поисках того занятия, в котором я буду действительно хорош. Именно поэтому Том и взбунтовался против нее».



Впервые австрийский музыкант представил миру образ «женщины с бородой» в 2011 году. С помощью него певец стремится дать людям повод задуматься о природе инаковости, ксенофобии и о толерантности. Артист признался, что идея пришла ему в голову еще в детстве: артист часто подвергался насмешкам среди сверстников.