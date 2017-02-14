USD1.7301
EUR1.8378
RUB0.0296
Brent56.60
WTI53.77
Золото1 229.36
S&P 500 Index2 316.10
Nikkei 22519 472.01
Шоу-Бизнес

Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийстве 14.02.2017 01:30

Музыкант Том Нойвирт, более известный под именем Кончиты Вурст, заявил, что собирается раз и навсегда покончить с образом бородатой певицы.

В интервью немецкой газете Die Welt Нойвирт признался, что делает первые шаги, чтобы избавиться от надоевшего эпатажного образа — например, певец начал все чаще одеваться как мужчина.

Нойвирт заявил немецким журналистам, что его истинное эго взбунтовалось против той женщины, которая принесла ему победу на «Евровидении» в 2014 году в Копенгагене.

Том Нойвирт, певец: «С этой женщиной, с которой победил на „Евровидении“, я всего достиг. От неё мне больше ничего не нужно. Я думаю над созданием новой персоны, поэтому Кончиту я должен убить. Я в поисках того занятия, в котором я буду действительно хорош. Именно поэтому Том и взбунтовался против нее».

Впервые австрийский музыкант представил миру образ «женщины с бородой» в 2011 году. С помощью него певец стремится дать людям повод задуматься о природе инаковости, ксенофобии и о толерантности. Артист признался, что идея пришла ему в голову еще в детстве: артист часто подвергался насмешкам среди сверстников.

2004количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Слесарь из Азербайджана покорил украинский «Голос», где исполнил «Küçələrə su səpmişəm» - ВИДЕОБеременная двойней Бейонсе выступила на премии «Грэмми-2017» - ФОТО – ВИДЕОПохожая на Наоми Кэмпбелл темнокожая школьница стала звездой Instagram – ФОТОАдель своей речью и поступком заставила расплакаться беременную Бейонсе – ФОТО – ВИДЕО«Все могло бы быть по-другому»: Какого наказания попросил для себя исполнитель теракта в Reina?Министерство транспорта Азербайджана включено в состав нового министерстваПевец Кенан Догулу рассказал, как добивался руки и сердца звезды сериала «Кёсем Султан» – ФОТОСтранное видео: Кто эта невеста, бродящая ночью по Баку? - ВИДЕОВ Баку открыт новый автобусный маршрут – КАРТА - ВИДЕОЗнакомимся ближе с музыкальным творчеством слесаря Джавида Мамедова, покорившего украинский «Голос» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

14 февраля01:30 Бородатая Кончита Вурст объявила о самоубийстве01:29 За пять лет Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу прошла большой путь развития - ФОТО01:00 Состоялось отчетное собрание, посвященное прошлогодней деятельности Аппарата Конституционного суда00:35 Состоялись обсуждения, связанные со строительством нового поселка в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района00:14 Межпарламентские связи играют важную роль в развитии азербайджано-латвийских отношений13 февраля23:51 Территория площадью 62 тысячи квадратных метров в селе Джоджуг Мерджанлы очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов - ФОТО23:21 Кадыров показал видео извинений главного раввина Москвы перед мусульманами - ВИДЕО22:52 Связи между законодательными органами Азербайджана и Грузии развиваются22:24 В сети распространились слухи о смерти впавшего в кому Шахина Закизаде22:10 СМИ: 28 человек погибли в аварии с экскурсионным автобусом на Тайване - ФОТО21:49 В Азербайджане будет либерализована уголовно-правовая политика21:39 В Вашингтоне из-за сильного ветра остались без света десятки тысяч человек21:17 Эльхан Абдуллаев: «Я должен везти своих футболистов в Антарктиду?»20:57 Нефть дешевеет более чем на 1% из-за роста числа буровых установок в США20:37 Самир Аббасов: «Если они болельщики «Сумгайыта», то мы не хотим видеть их в нашем городе»