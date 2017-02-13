В Лос-Анжелесе завершилась 59-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», триумфатором которой стала певица Адель, завоевавшая награды в основных номинациях.
Как выглядели Адель и другие звезды мирового шоу-бизнеса, посетившие торжественную церемонию вручения «Грэмми», можно увидеть, просмотрев фоторепортаж с красной дорожки, приведенный ниже.
Леди Гага
Леди Гага и Селин Дион
Дженнифер Лопес
Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон
Рианна
Адель
Тараджи П.Хенсон
Кети Перри
Джон Ледженд и Крисси Тейган
Хайди Клум
Соландж Ноулс
Кери Андервуд- Деми Ловато - Charli XCX
Ник Джонас - Джеймс Корден и Джулия Кэри - Джейсон Деруло
Ф.В, Г.Р.
Фото: Gettyimages.ru