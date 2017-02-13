В Лос-Анжелесе завершилась 59-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми», триумфатором которой стала певица Адель, завоевавшая награды в основных номинациях.

Как выглядели Адель и другие звезды мирового шоу-бизнеса, посетившие торжественную церемонию вручения «Грэмми», можно увидеть, просмотрев фоторепортаж с красной дорожки, приведенный ниже.

Леди Гага

Леди Гага и Селин Дион

Дженнифер Лопес

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон

Рианна

Адель

Тараджи П.Хенсон

Кети Перри

Джон Ледженд и Крисси Тейган

Хайди Клум

Соландж Ноулс

Кери Андервуд- Деми Ловато - Charli XCX

Ник Джонас - Джеймс Корден и Джулия Кэри - Джейсон Деруло

Ф.В, Г.Р.

Фото: Gettyimages.ru