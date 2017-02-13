Бейонсе, объявившая в начале февраля о том, что она ее супруг Джей Зи готовятся к рождению двойни, появилась на церемонии вручения наград не только в качестве зрителя, но и выступила перед многомиллионной аудиторией.

Этой ночью Бейонсе исполнила со сцены Стэйплс-центра песни Sandcastles и Love Drought из своего последнего альбома Lemonade, выйдя к гостям мероприятия в образе индийской богини.

Представляла, к слову, певицу ее мать Тина Ноулз, не упустившая возможности напомнить дочери о своей любви: «Я безумно горжусь своей дочерью. И я горда представлять ее сегодня здесь. Я считаю, что девять номинаций, которые она получила в этом году, не только за ее работу над альбомом Lemonade, но и за многие другие ее достижения».

Зал приветствовал Бейонсе стоя, а ее муж не смог сдержать эмоций, проронив скупую мужскую слезу.

Джей Зи, кстати говоря, поддерживал беременную супругу в компании их дочери Блу Айви и сестры певицы Соланж Ноулз.

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