Британская певица Адель отказалась принять премию «Грэмми» за лучший альбом «25» - и вручила ее Бейонсе, подчеркнув, что та этого больше заслуживает.

Адель назвала Бейонсе своим идолом и своей королевой, а ее альбом Lemonade – монументальным. Поступок и трогательная речь Адель, сказанная певицей в слезах, растрогали до слез и Бейонсе.

Отметим, Адель была удостоена трех самых важных наград – за лучший альбом, лучший сингл (Hello) и лучшую запись года. Бейонсе же была номинирована в девяти категориях, но выиграла только в двух – видео года и лучший урбан-альбом.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.