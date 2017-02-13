12 февраля в США в возрасте 76 лет скончался легендарный американский джазовый вокалист Эл Джерро.

Музыкант объявил о выходе на пенсию после госпитализации на прошлой неделе в одну из больниц Лос-Анджелеса, где лечился от истощения и скончался в минувшее воскресенье – западные СМИ отмечают, что точная причина смерти семикратного обладателя премии «Грэмми» пока не разглашается.

Своими воспоминаниями о встрече с легендой мирового джаза поделилась заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде, представившая в социальной сети Instagram архивный снимок с артистом, который сопроводила следующим комментарием:

«Эта фотография была сделана в Тбилиси много лет назад на джазовом фестивале, где я тоже выступала. Незабываемая встреча. Эл Джерро не стало, но с нами его музыка, а она вечная. Покойся с миром, sənətkər».

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В США скончался легендарный джазовый вокалист Эл Джерро

Ф.В, Г.Р.