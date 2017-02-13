Фахрия Эвджен и Мурат Йылдырым посетят Баку – ФОТО

Известные турецкие актеры Фахрия Эвджен и Мурат Йылдырым в скором времени вновь посетят столицу Азербайджана.

Ф.Эвджен и М.Йылдырым представят в Баку свой новый фильм «Sonsuz aşk», в котором сыграли главные роли – актеры примут участие в гала-премьере картины, которая пройдет в Киноцентре «Низами», однако точная дата мероприятия пока не известна и обговаривается с турецкой стороной.

В Турции же официальная премьера фильма «Sonsuz aşk» состоится 24 марта, после чего Ф.Эвджен и М.Йылдырым отправятся в промо-тур по странам, в которых картина поступит в прокат.

Ф.В, Г.Р.