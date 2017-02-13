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Шоу-Бизнес

Певец Кенан Догулу рассказал, как добивался руки и сердца звезды сериала «Кёсем Султан» – ФОТО 13.02.2017 15:04

Супруг звезды сериала «Кёсем Султан» актрисы Берен Саат - известный турецкий певец Кенан Догулу рассказал в интервью Hurriyet.com.tr о личной жизни.

«Я делал предложение Берен шесть раз в совершенно разных отличающихся друг от друга местах – на берегу моря, в ресторане, кино, во время концерта. И каждый раз я дарил ей кольцо, каждый раз слышал в ответ на предложение положительный ответ – «да». Но, несмотря на то, что знал, что ответ будет положительным, всегда волновался.

Мы - пара, которая понимает друг друга с полуслова, часто пишем друг другу стихи. Я ежедневно все больше и больше влюбляюсь в Берен, и каждый раз будто бы впервые. Она словно ботанический сад, в котором ежедневно открываются новые цветы», - рассказывает К.Догулу о своей супруге Б.Саат.

Отметим, что в скором времени звездная пара, сыгравшая свадьбу в 2014 году в Лос-Анджелесе, впервые станет родителями.

Берен Саат в роли Кёсем Султан

Ф.В, Г.Р. 

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