Известная турецкая актриса и певица, исполнительница роли Сафие Султан в историческом сериале «Кёсем Султан» 53-летняя Хюлья Авшар вновь в центре внимания турецких СМИ.

Не успели утихнуть разговоры о скандальном «голом» платье, появившись в котором на концерте Х.Авшар шокировала публику, как турецкая звезда подкинула СМИ и поклонникам новую тему для разговоров, вновь обнажившись на фото.

На своей Instagram странице, где за Х.Авшар следят более 1.900.000 подписчиков, актриса представила снимки, снятые в бассейне – однако звезда сериала «Кёсем Султан» ограничила возможность подписчиков оставлять комментарии к нижеприведенным снимкам.

Напомним, что в ответ на критику, связанную с «голым» платьем, Х.Авшар заявила следующее: «Буду одеваться еще откровеннее – то ли еще будет!».

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @hulyavsr