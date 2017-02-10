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Шоу-Бизнес

Королева соула Арета Франклин завершает карьеру - ФОТО 10.02.2017 00:47

Американская соул-певица Арета Франклин заявила, что уйдет на пенсию в 2017 году.

Но она еще порадует своих поклонников альбомом, в записи которого примет участие музыкант Стиви Уандер.

Диск выйдет сентябре 2017 года, передает Тhe Guardian. По словам Ареты Франклин, она хочет проводить больше времени со своими внуками. Певица не намерена полностью прекращать работу.

«Я не собираюсь просто сидеть сложа руки. Это никуда бы не годилось», — подчеркнула она.

За свою карьеру 75-летняя Арета Франклин выпустила 46 студийных альбомов с песнями в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Последняя пластинка — Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics — вышла в 2014 году. За сильный вокал Франклин получила прозвище Королева соула.

В 2015 году газета The Telegraph включила ее в список 10 лучших поп-исполнительниц всех времен. В 2008 году журнал Rolling Stone назвал Франклин величайшей певицей в истории. В 1987 году она стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

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