Недавно создавший семью и сыгравший две пышные свадьбы актер Мурат Йылдырым в центре внимания турецких СМИ.

В декабре 2016 года М.Йылдырым и его избранница - марокканская королева красоты Имане Эльбани сыграли свадьбу в Стамбуле, за которой в январе 2017 года последовала торжественная церемония на родине невесты в Марокко.

После второй свадьбы пара вернулась в Турцию и, как сообщает 1news.az со ссылкой на Haberler.com, молодоженам негде жить – актер с супругой, потратившие на свадьбы огромную сумму денег, вынуждены проживать у близких друзей в Стамбуле и пока пара не думает о покупке недвижимости или снятии квартиры.

Сам М.Йылдырым называет данную информацию ложной: «Я встретился с журналистом, распространившим новость, – его источник лжет. Мы с супругой проводим медовый месяц».

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Ф.В, Г.Р.