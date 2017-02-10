Дженнифер Лопес и Дрейк, которые в течение двух месяцев интриговали поклонников совместными снимками и выходами в свет, решили взять паузу в отношениях.

Несколько источников из окружения знаменитостей рассказали прессе об этом.

«Их отношения немного утихли. Они приняли решение расстаться на некоторое время, не потому что не хотят быть рядом друг с другом, а потому что их сумасшедшие графики не совпадают»,– сказал один из инсайдеров.

Совсем недавно о расставании и речи не шло. Дрейк подарил Джей Ло платиновое ожерелье за 100 тысяч долларов, познакомился с ее детьми – 8-летними двойняшками Максом и Эмми – в доме певицы.

Одни информаторы утверждают, что на романе знаменитостей рано ставить крест, ведь они расстались лишь на время, а другие не удивляются, что чувства прошли так быстро.

«Эти отношения никогда не были серьезными: они просто веселились вместе. Оба любят тусоваться и заниматься музыкой. Дженнифер относится с уважением к Дрейку и его таланту, а он отвечает ей взаимностью»,– рассказал журналистам инсайдер.

Spletnik.ru