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Шоу-Бизнес

Стали известны подробности фильма «50 оттенков свободы» - ФОТО 10.02.2017 17:32

Дата выхода, актерский состав и детали сюжета третьей части эротической мелодрамы «50 оттенков серого».

Сиквел экранизации романа Э.Л.Джеймс, фильм «На 50 оттенков темнее» вышел только вчера, 9 февраля, однако создатели саги уже раскрыли некоторые подробности финального третьего фильма.

Премьера ленты состоится ровно через год, ‪9 февраля 2018-го. Фильм уже отснят: съемки второй и третьей части велись параллельно. В отличие от многих экранизаций книжных бестселлеров, например, антиутопии «Голодные игры», финал этой истории не будут разбивать на два фильма.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан вернутся к ролям студентки Анастейши Стил и бизнесмена Кристиана Грея.

Также в фильме мы снова увидим Эрика Джонсона в роли бывшего босса Анастейши Джека Хайда, Риту Ору в образе сестры Кристиана Мии и Люка Граймса, исполнителя роли брата Грея Эллиота. Кроме того, Макс Мартини вновь сыграет телохранителя Кристиана Грея, Тейлора.

В числе новых персонажей - издатель книги Анастейши Бойс Фокс (Тайлер Хеклин), архитектор Джиа Маттео (Ариэль Кеббел) и телохранитель Сойер (Брэнт Догерти).

Elle.ru

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