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Шоу-Бизнес

«Сборная Баку» вновь на Первом канале – ВИДЕО 09.02.2017 12:33

12 февраля в эфире Первого российского канала телезрители смогут воочию понаблюдать за всеми перипетиями 28-го Сочинского фестиваля КВН и узнать полный список участников Высшей лиги 2017 года.

Как известно, в этом году команде КВН «Сборная Баку» удалось, несмотря на все трудности и провокации недоброжелателей, достичь заветной цели – попасть в Высшую лигу КВН.

Сейчас у каждого желающего проверить себя, свои таланты есть шанс попасть в состав «Сборной Баку» и отправится вместе с командой играть в Высшей лиге КВН и оказаться в эфире Первого канала.

23 февраля в «Circle Restaurant & Music Hall» состоится очередной концерт уникального юмористического шоу «Хочу на Первый вместе со «Сборной Баку». Искрометный юмор резидентов, смешные номера в формате КВН-баттл, остроумный стенд-ап и музыкальные зарисовки – все это и многое другое ждет зрителей в этот  вечер.

Основная интрига – имя победителя, который получит право попасть в «Сборную Баку» и в ее составе отправится на съемки в эфире Первого канала. Телефон для справок: (+99450) 8731666.

Напомним, что победителей первого шоу «Хочу на Первый» Тамерлана Умудова и Фарида Исмайлова мы сможем увидеть в составе «Сборной Баку» уже в это воскресенье.

Ф.В, Г.Р.

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