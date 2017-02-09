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Шоу-Бизнес

Анджелина Джоли встречается с Джаредом Лето – ФОТО 09.02.2017 11:24

Звездная пара возобновила отношения после многолетнего перерыва.

После расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта личная жизнь обоих актеров пока что не наладилась. Питту приписывали роман с Кейт Хадсон, но он явно был шит белыми нитками; что до Джоли, она до недавних пор вела затворнический образ жизни, и если выбиралась за пределы дома, то исключительно в компании детей. Тем не менее, СМИ сообщают, что у актрисы все-таки случился новый роман. Или, точнее, «перезагрузился» старый — с Джаредом Лето.

Стоит отметить, что пару якобы видели на «секретном» ужине в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Кроме того, по словам источника, пожелавшего остаться анонимным, Анджелина «очень, очень часто и подолгу» общается с Джаредом по телефону.

Как известно, актеры знакомы давно, около десяти лет. Они впервые встретились в 1999 году во время съемок фильма «Прерванная жизнь», а пять лет спустя у Джоли и Лето случился кратковременный роман — буквально перед тем, как актриса познакомилась с Брэдом Питтом на съемочной площадке ленты «Мистер и миссис Смит».

Судя по всему, отношения между экс-любовниками сохранились теплые. «Когда Энджи подала на развод с Брэдом, одним из первых, кому она об этом сказала, был Джаред», — говорит инсайдер.

Затем общение продолжилось: Лето позвонил Джоли узнать, как она, и в течение нескольких последующих недель они постоянно созванивались. В итоге пара выбралась поужинать в ресторан.

«Атмосфера была наэлектризована - они давно не виделись, но химия между ними осталась», - утверждает источник.

Джаред умеет рассмешить Анджелину, и в этот период ее жизни он именно тот, кто ей нужен: «Лето немного чокнутый, а еще он очень беззаботный - тот тип, который ей подходит». «Зная про их прошлое, Питт всегда чувствовал себя неуютно, когда они втроем где-то пересекались. Теперь их брак закончился, и ничто не мешает Энджи и Джареду. Она наслаждается его заботой, а ему не нужны никакие обязательства, и это идеальный вариант для нее сегодня», — цитируют СМИ инсайдера.

Elle.ru 

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