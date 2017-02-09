Суперзвезда мировой поп-музыки Мадонна сделала официальное заявление в связи с усыновлением близнецов из Малави и впервые показала их поклонникам, разместив снимок в социальной сети Instagram.

«Официально подтверждаю, что завершила процесс усыновления близнецов из Малави. Теперь меня переполняет радость от того, что они стали частью нашей семьи. Я глубоко благодарна всем в Малави, кто помог мне, и прошу средства массовой информации уважать наше право на частную жизнь в переходный период. Спасибо друзьям, семье и моей большой команде за поддержку и любовь», - пишет певица в комментарии к нижеприведенной фотографии.

Отметим, что более полугода назад певица опубликовала в сети снимок родной дочери Лурдес с будущими приемными дочерьми Стеллой и Эстер, сопроводив снимок припиской: «Три красавицы. Лола провела время с близняшками Стеллой и Эстер в детском доме».

У звезды уже есть двое усыновленных детей – в 2006 году Мадонна взяла в свою семью мальчика из Малави, а в 2009 году — девочку. Кроме того, у певицы есть сын от брака с Гаем Ричи и дочь, отцом которой является тренер по фитнесу Карлос Леон.

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Ф.В, Г.Р.