Представляем читателям 1news.az фотосессию, снятую фотографом Эльбеем Садыхлы, участницами которой стали модели агентства Venera Models & Cast.
И хоть погода за окном не особо радует теплом, но уже через три недели наступит весна, скорый приход которой и стал вдохновением для команды, работавшей над фотосъемкой, кадры из которой приведены ниже.
Над образами задействованных в съемке моделей, воплощающих собой предвкушение весны, работала художник-визажист Севгин Гафар.
Вероника Исаева
Умлейла Бахтиозина
Айгюн Мирагаева
Ф.В, Г.Р.
Фото: Эльбей Садыхлы