Представляем читателям 1news.az фотосессию, снятую фотографом Эльбеем Садыхлы, участницами которой стали модели агентства Venera Models & Cast.

И хоть погода за окном не особо радует теплом, но уже через три недели наступит весна, скорый приход которой и стал вдохновением для команды, работавшей над фотосъемкой, кадры из которой приведены ниже.

Над образами задействованных в съемке моделей, воплощающих собой предвкушение весны, работала художник-визажист Севгин Гафар.

Вероника Исаева

Умлейла Бахтиозина

Айгюн Мирагаева

Ф.В, Г.Р.

Фото: Эльбей Садыхлы