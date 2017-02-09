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Шоу-Бизнес

В сети появились новые фото беременной Ирины Шейк – ФОТО 09.02.2017 17:16

Невеста Брэдли Купера попала в поле зрения голливудских папарацци.

Где-где, а в Лос-Анджелесе папарацци не дремлют - накануне в фокусе охотников за горячим кадром оказалась Ирина Шейк. С тех пор, как стало известно о беременности топ-модели, репортеры преследуют шатенку по пятам.

В последнее время Шейк всюду сопровождает Брэдли Купер: актер очень трогательно заботится о возлюбленной и ходит вместе с ней на все плановые обследования в клинику, чтобы наблюдать, как развивается ребенок.

На этот раз фотографы подловили красавицу в одиночестве на выходе из отеля и запечатлели с заметно округлившимся животом, который уже не в силах скрыть даже свободная одежда.

И хотя Шейк по-прежнему предпочитает не давать комментариев о своем положении, снимки красноречиво свидетельствуют, что модель примерно на седьмом месяце беременности, а значит, долгожданный малыш появится на свет уже в конце апреля или начале мая.

Пол ребенка будущим родителям известен, и они уже думают об имени для первенца. Впрочем, и то, и другое пока не афишируют.

Elle.ru

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