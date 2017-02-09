Популярный азербайджанский автор и исполнитель Мурад Ариф продолжает творческое сотрудничество с известным в 90-е годы турецким певцом Миркеламом.

Напомним, что Миркеламу понравилась кавер-версия его песни «Tavla», перепетая М.Арифом, после чего он предложил своему азербайджанскому коллеге обратиться к еще одной своей композиции – хиту «Kokoreç», клип на нее был презентован на азербайджанском музыкальном YouTube канале Baku Music Factory.

Песня «Kokoreç» была исполнена Мурадом Арифом вместе с «Coffee Band» - Миркелам представил ролик на всех своих официальных страницах в социальных сетях.

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М.Ариф, комментируя сотрудничество с Миркеламом, в интервью 1news.az отметил, что планирует разделить в ближайшем будущем с ним сцену: «Будьте терпеливее, скоро вас ждут интересные новости».

Ф.В, Г.Р.