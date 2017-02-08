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Шоу-Бизнес

Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен переживают кризис в отношениях – ФОТО 08.02.2017 15:12

Несмотря на то, что свадьба Б.Озчивита и Ф.Эвджен намечена на середину лета 2017 года, подготовка к свадебной церемонии и все детали, связанные с предстоящим мероприятием, являются одной из самых обсуждаемых тем в турецких СМИ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Cnnturk.com, будущие супруги в данный момент переживают кризис в отношениях, связанный с тем, что никак не могут определиться с местом проведения медового месяца.

Ф.Эвджен настаивает на том, чтобы медовый месяц прошел на Мальдивских островах, однако Б.Озчивит считает поездку на экзотические острова ненужной тратой денег, подчеркивая, что это очень дорогое удовольствие.

Номер в отеле на Мальдивах обойдется паре в 15.000 турецких лир (7500 AZN), а недельное проживание будет стоить 105.000 (52500 AZN) – актер всячески пытается отговорить возлюбленную от идеи ехать на острова, однако пока этот процесс безрезультатен и привел к разногласиям и кризису в отношениях.

Фото отеля Cheval Blanc Randheli, выбранного Фахрией Эвджен для проведения медового месяца

Данная ситуация активно обсуждается среди поклонников звездной пары в социальных сетях, пользователи которых называют Б.Озчивита скрягой – отметим, что он является не только одним из самых известных турецких актеров, но и одним из самых хорошо зарабатывающих как в кино, так и по рекламным контрактам.

Напомним, что делая предложение Фахрие Эвджен, Бурак Озчивит преподнес ей в подарок кольцо стоимостью в 90.000 турецких лир (45.000 AZN).

Ранее паре было сделано предложение со стороны арабского бизнесмена по проведению медового месяца в Дубае – в случае согласия Б.Озчивит и Ф.Эвджен получат гонорар в размере 2.000.000 долларов. Такую же сумму состоятельный араб готов вложить и в свадьбу актеров, если они решат провести ее в ОАЭ.

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Ф.В, Г.Р.

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