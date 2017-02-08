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Шоу-Бизнес

Анна Седокова беременна в третий раз – ФОТО 08.02.2017 14:51

О своей беременности звезда российского шоу-бизнеса Анна Седокова сообщила подписчикам в социальной сети Instagram, представив снимок с округлившимся животиком.

«С каждым прожитым мгновением в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное - свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз и я благодарю Бога за это волшебство.

14 февраля в День всех влюбленных я представлю свою видеоработу и песню «Первая любовь», которая была написана мною, и это еще один мой долгожданный ребеночек. А также 14 февраля появится мой акустический live альбом, правдивый и очень личный. Его я создавала уже не одна. Я благодарю вас за поддержку. Пусть у каждого из нас будет так много счастья, что нам захочется им поделиться друг с другом. Мы вас любим», - пишет Анна Седокова в комментарии к нижеприведенному снимку.

Российские СМИ отмечают, что неизвестно, кто же отец будущего малыша, так как после расставания с танцором Сергеем Гуманом летом 2016 года А.Седокова не афиширует свою личную жизнь.

У Анны Седоковой есть две дочери от предыдущих браков: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.

Ф.В, Г.Р. 

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