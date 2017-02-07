USD1.8769
EUR2.0102
RUB0.0319
Brent55.85
WTI53.12
Золото2 302.49
S&P 500 Index2 292.56
Nikkei 22518 931.91
Шоу-Бизнес

Сын Николаса Кейджа арестован за пьяные гонки с полицией – ФОТО 07.02.2017 12:15

Старший сын актера Николаса Кейджа, 26-летний Вестон Кейдж, вновь попал в передрягу. Молодой человек был арестован за вождение в нетрезвом виде, причем, сдался он полиции далеко не сразу.

Происшествие случилось в долине Сан-Фернандо, Лос-Анджелес: Вестон в состоянии сильного алкогольного опьянения попал в небольшую аварию и пытался скрыться с места ДТП. Полиция погналась за Кейджем, но остановить его удалось только тогда, когда он сам врезался в дерево на своем автомобиле Chevy Camaro, который перед этим протаранил несколько почтовых ящиков.

Это не первое пересечение Вестона с правоохранительными органами: в 2011 году он был дважды арестован за жестокое обращение со своей первой женой - Никки Уильямс.

В 2015 году Вестон рассказал в интервью DailyMail, что завязал с алкоголем ради своего сына - Лукьяна Огюста Копполы Кейджа, рожденного в браке с Даниэль Кейдж. Но, как мы видим, его кодирование продлилось недолго.

Hello.ru

677количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Как вы относитесь к добрачной совместной жизни в Азербайджане? - ВИДЕОКто он - сельский учитель, «взорвавший» своим поступком соцсети? - ФОТОВо время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОПохороны героя. Последний путь Чингиза Гурбанова – ФОТОРЕПОРТАЖИстория с хорошим концом. Как брошенный умирать «ребенок-колдун» обрел счастье в новой семье – ФОТО - ВИДЕОАрабский бизнесмен сделал Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен очередное миллионное предложение – ФОТОШехид Чингиз Гурбанов похоронен в родном Гусаре – ФОТО – ОБНОВЛЕНОЖириновский призывает договориться с Трампом по восстановлению СССР – ВИДЕОФримен, «армуды» и лайнер: Оскароносный актер стал новым лицом Turkish Airlines - ФОТО – ВИДЕОДвижение по кругу «20 Января» предлагается кардинально изменить – ФОТО - ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 февраля13:39 Подробности о расширении дороги: Сохранится ли памятник Хатаи и что создадут на месте парка? - ФОТО13:28 Мэтью Брайза: Захват заложников в Ереване воспрепятствовал возвращению Азербайджану двух оккупированных районов13:17 Аукцион Центробанка Азербайджана: манат укрепился13:02 Посольство Ирана расследует информацию о намерении сепаратистов выступить с гастролями в ИРИ12:55 Азербайджан и ЕС начинают переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве12:49 Азербайджан под покровом снега: выставка зимних пейзажей – ФОТО12:44 Азербайджан и Турция проведут товарищескую встречу12:39 Жульен Эба: «Нас разочаровали такие результаты на старте»12:37 Во время мощного извержения вулкана в Баку столб огня поднялся на 300 метров - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО12:33 Тельман Исмайлов: «Я был приглашен домой к Трампу»12:26 Карабахские сепаратисты собираются с гастролями в Иран - ФОТО12:15 Сын Николаса Кейджа арестован за пьяные гонки с полицией – ФОТО12:11 Деннис Саммут: Если в России кто-то думает, что Трамп поддержит воссоздание СССР, им остается только мечтать об этом…11:59 Расширяется одна из оживленных дорог Баку - ФОТО – ВИДЕО11:55 В БВШН подвели итоги очередного проекта Фонда молодежи - ФОТО