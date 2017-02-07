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Шоу-Бизнес

Супермодель Миранда Керр отказалась от секса c женихом-миллиардером до брака - ФОТО 07.02.2017 11:39

В своем недавнем интервью 33-летняя Миранда Керр заявила, что она и ее 26-летний жених Эван Шпигель воздерживаются от физической близости, пока официально не женаты, ограничиваясь объятиями и поцелуями.

На вопрос журналиста о том, планируют ли Миранда и Эван завести еще одного ребенка, модель сказала, что ее жених очень традиционен, тем самым намекнув на отказ от секса до брака: «Пока нет. Только после того, как мы поженимся. Мой партнер очень традиционен. Мы не можем, я хочу сказать, мы просто ждем».

Напомним, что модель Миранда Керр и основатель Snapchat миллиардер Эван Шпигель начали встречаться в 2015 году - летом 2016 года пара объявила о своей помолвке.

Миранда также рассказала, что Эван не по возрасту серьезен, ответственен и к семейной жизни полностью готов: «Он не ходит по вечеринкам, рано ложится спать и работает даже на пляже».

Ранее Керр была замужем за актером Орландо Блумом, с которым она воспитывает общего сына Флинна.

Spletnik.ru

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